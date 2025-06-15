Beypazarı'nda Yağmur Duası Yapıldı

Beypazarı'nda Yağmur Duası Yapıldı
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Beypazarı ilçesinde, nisan-mayıs aylarında yeterli yağmur yağmaması nedeniyle Kös ve Mikail mahallelerinde vatandaşlar yağmur yağması için dua etti. Mikail Mahalle Muhtarı, duaların ardından halka ikramda bulunduklarını belirtti.

Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yağmur duası yapıldı.

Bölgenin nisan-mayıs ayları içinde yeteri kadar yağmur almaması dolayısıyla Kös Mahallesi ve Mikail Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

Mikail Mahalle Muhtarı Sabri Tanrıkulu, köylüler olarak köy meydanında bir araya gelerek, din görevlileri eşliğinde yağmur duasında bulunduklarını söyledi.

Tanrıkulu, kılınan öğle namazı ve yağmur duasının ardından halka etli pilav ve ayran ikramı yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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