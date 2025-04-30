Beypazarı'nda Türk Sanat Müziği Konseri Coğrafyası
Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde tarihi bir konsere imza attı. Koroya şeflik yapan Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, katılımcılara teşekkür etti.
Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Beypazarı ilçesinde konser verdi.
Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser düzenledi.
Konserde, koroya Şef Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu da eşlik ederken katılımcılarda yoğun ilgi gösterdi.
Konser etkinliği, Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz'ün koro şefine sunduğu çiçekle son buldu.
Koro şefi Prof.Dr Mustafa Aydoğdu, katılımcılara teşekkür ederek programın güzel geçtiği söyledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel