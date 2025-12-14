Beypazarı'nda trafik kazasında hayatını kaybeden Ekrem Ertürk toprağa verildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ertürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün meydana gelen kazada, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan ile yönetim kurulu üyeleri Turgut Uysal ve Vedat Yıldız yaralanırken, aynı araçta bulunan Ekrem Ertürk olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Ertürk'ün cenazesi, Cemil Ercan Musalla Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, ailesi, yakınları, çevre ilçelerden oda başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Tahirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.