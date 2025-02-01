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Beypazarı'nda Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe: 4 Bin 515 Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Beypazarı'nda Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe: 4 Bin 515 Sikke ve Obje Ele Geçirildi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 460 sikke ve 55 tarihi metal obje ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli M.A. ve B.O'nun bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 4 bin 460 ait sikke ile 55 tarihi metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve B.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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