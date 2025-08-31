Beypazarı'nda Tarih ve Turizm: Sultan Alaeddin Camii

Beypazarı'nda 1221-1225 yıllarında yapılan Sultan Alaeddin (Paşa) Camii, mimarisi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan camide Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i muhafaza ediliyor. Sakal-ı Şerif, her yıl Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ziyarete açılıyor.

Ziyaretçilerden Osman Yıldız, "Kervansaraylar, tarihi evler ve camilerle Beypazarı turizme ayrı bir değer katıyor." dedi.