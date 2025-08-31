Beypazarı'nda Tarih ve Turizm: Sultan Alaeddin Camii

Beypazarı'nda Tarih ve Turizm: Sultan Alaeddin Camii
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'ndaki Sultan Alaeddin Camii, 1221-1225 yılları arasında inşa edilmiş olup Selçuklu ve Osmanlı mimarisini yansıtır. Her yıl Ramazan ayında ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i ile önemli bir dini ve tarihi ziyaret noktasıdır.

Beypazarı'nda 1221-1225 yıllarında yapılan Sultan Alaeddin (Paşa) Camii, mimarisi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan camide Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i muhafaza ediliyor. Sakal-ı Şerif, her yıl Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ziyarete açılıyor.

Ziyaretçilerden Osman Yıldız, "Kervansaraylar, tarihi evler ve camilerle Beypazarı turizme ayrı bir değer katıyor." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.