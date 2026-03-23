Beypazarı'nda şehit babası Tiftik'ten emniyet ve jandarmaya bayram ziyareti
Beypazarı'nda yaşayan şehit babası Alaettin Tiftik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun, Karakol Amiri Kemal Açık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz'ı makamlarında ziyaret ederek, geçmiş bayramlarını kutladı.
Dursun ve Yılmaz, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.
Tiftik ise kendilerine hayırlı görevler dileyerek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak