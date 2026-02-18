Beypazarı'nda "Ramazan ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ramazan ve Gençlik' konulu seminerde, Anadolu Lisesi öğrencilerine ramazan ayının önemi anlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Ramazan ve Gençlik" konulu seminer düzenlendi.
Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Beypazarı Anadolu Lisesi öğrencilerine, ramazan ayının önemine ilişkin bilgiler verildi.
İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün, ramazan ayı boyunca gençlerle iftar buluşması düzenleyeceği belirtildi.
Kaynak: AA " / " + Yaşar Tonbak -