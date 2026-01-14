Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, oda başkanı ve başkan adaylarıyla buluştu
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, oda seçimleri öncesinde başkanlar ve adaylarla kahvaltıda bir araya gelerek başarılar diledi ve seçim sürecinde kırıcı olmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, ilçede yapılacak oda seçimleri öncesinde oda başkanları ve başkan adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Kasap, adaylara çalışmalarında başarılar diledi ve seçim sürecinde kırıcı olmamaları tavsiyesinde bulundu.

İlçede bulunan 6 oda başkanlığında gelecek günlerde seçimlere gidileceğini belirten Kasap, "Ayırt etmeden adaylara başarılar diliyorum. Seçimin akabinde yine hep birlikte bir arada olacağız. Demokratik bir seçim olsun istiyoruz. Seçimin akabinde ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. Çıktığınız bu yolda, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Oda başkanları ve adayları buluşma için Başkan Kasap'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
