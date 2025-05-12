Beypazarı'nda Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin Temeli Atıldı
Beypazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yık, Yap' projesi kapsamında eski okul yerine inşa edilecek 24 derslikli Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin temeli törenle atıldı. Yeni okulun 21 Mart 2026'da tamamlanması planlanıyor.
Beypazarı ilçesinde yapılacak olan Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin temeli törenle atıldı.
İlçede bulunan okullardan olan ve Milli Eğitim Bakanlığının, ekonomik ömrünü doldurarak, "Yık, Yap" projesi kapsamında yapılacak okulun, yeni inşaatının temeli törenle atıldı.
Hacıkara Mahallesinde bulunan eski okulun yerine yapılacak okulun, 24 derslikli, zemiz+ 4 kat olarak inşa edileceği belirtildi.
Okulun 21 Mart 2026 Tarihinde bitirilerek, firma tarafından Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmesi öngörülüyor Açıklaması
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel