Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Beypazarı'nda Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin Temeli Atıldı

Beypazarı'nda Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin Temeli Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yık, Yap' projesi kapsamında eski okul yerine inşa edilecek 24 derslikli Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin temeli törenle atıldı. Yeni okulun 21 Mart 2026'da tamamlanması planlanıyor.

Beypazarı ilçesinde yapılacak olan Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin temeli törenle atıldı.

İlçede bulunan okullardan olan ve Milli Eğitim Bakanlığının, ekonomik ömrünü doldurarak, "Yık, Yap" projesi kapsamında yapılacak okulun, yeni inşaatının temeli törenle atıldı.

Hacıkara Mahallesinde bulunan eski okulun yerine yapılacak okulun, 24 derslikli, zemiz+ 4 kat olarak inşa edileceği belirtildi.

Okulun 21 Mart 2026 Tarihinde bitirilerek, firma tarafından Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmesi öngörülüyor Açıklaması

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.