Beypazarı'nda kandil simidi dağıtıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla belediye tarafından kandil simidi dağıtıldı. Fatih Cami'si ve Hanlarönü Meydanı'nda gerçekleştirilen ikramda Belediye Başkanı Özer Kasap, gecenin anlamını vurguladı.

Ankara'da Beypazarı Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.

Fatih Cami'si ve Hanlarönü Meydanı'nda, vatadandaşara kandil simidi ikram edildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, Miraç gecesinin kalplerin birleştiği ve gönüllerin aydınlandığı bir zaman olduğunu söyledi.

İlçede, Miraç Kandili dolayısıla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
