Beypazarı'nda kandil simidi dağıtıldı

Ankara'da Beypazarı Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.

Fatih Cami'si ve Hanlarönü Meydanı'nda, vatadandaşara kandil simidi ikram edildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, Miraç gecesinin kalplerin birleştiği ve gönüllerin aydınlandığı bir zaman olduğunu söyledi.

İlçede, Miraç Kandili dolayısıla çeşitli etkinlikler düzenlendi.