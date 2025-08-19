Beypazarı'nda Meraklı Tohum Atölyesi Çocukların İlgi Odağı Oldu
Türkiye İş Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Meraklı Tohum Atölyesi', Beypazarı'nda çocuklara fidan dikimi ve çiçek sohumları hakkında eğitim vererek büyük ilgi topladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türkiye İş Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Meraklı Tohum Atölyesi", çocuklardan ilgi gördü.
Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde salonda düzenlenen atölye etkinliğinde, çocuklara saksılara fidan dikilmesine ilişkin bilgiler verildi.
Etkinlikte, çocuklar kendilerine verilen saksılara çiçek tohumları ekti.
Atölyede çocuklara, fidan dikimi ve çiçek yetiştirilmesi gibi konularda bilgiler verildi.
Etkinliğe katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, Türkiye İş Bankası Beypazarı şubesinin yetkililerine etkinlik için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel