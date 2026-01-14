Haberler

Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor

Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Başkan Dr. Özer Kasap, hastane yolu ve mahalle yollarının açık tutulduğunu duyurdu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının başladığını ve mahallelere ulaşımın rahat olması yönünde karla mücadelenin hızlandığını söyledi.

Özellikle hastane yolunda tuzlama çalışmasını hızla yaptıklarını belirten Başkan Kasap, şunları kaydetti:

"Vatandaşların işine gücüne rahat gitmeleri yönünde sabahın erken saatinden itibaren karla mücadele çalışmasını başlattık. Hastane yolunu açık tutuyoruz. Diğer yandan mahalle yollarımız ve ilçe ana arter yollarımızda tuzlama çalışmasında bulunduk ve kapalı yolumuz yok. Vatandaşlarımızın Çarşamba Pazarı"na ve Canlı Hayvan Pazarı"na ulaşmaları için tuzlama çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Arda Güler'e 'Mourinho' şoku

Kabusu bitmiyor! Arda'ya büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı