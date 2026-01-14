Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının başladığını ve mahallelere ulaşımın rahat olması yönünde karla mücadelenin hızlandığını söyledi.

Özellikle hastane yolunda tuzlama çalışmasını hızla yaptıklarını belirten Başkan Kasap, şunları kaydetti:

"Vatandaşların işine gücüne rahat gitmeleri yönünde sabahın erken saatinden itibaren karla mücadele çalışmasını başlattık. Hastane yolunu açık tutuyoruz. Diğer yandan mahalle yollarımız ve ilçe ana arter yollarımızda tuzlama çalışmasında bulunduk ve kapalı yolumuz yok. Vatandaşlarımızın Çarşamba Pazarı"na ve Canlı Hayvan Pazarı"na ulaşmaları için tuzlama çalışmalarımız sürüyor."