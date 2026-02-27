Haberler

Beypazarı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Beypazarı'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 5-10 santimetre kalınlıkta kar örtüsü oluşturdu. Kuyumcutekke Yaylası Mesire Alanı da karla kaplandı.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetre olarak ölçüldü.

Kuyumcutekke Yaylası Mesire Alanı da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
