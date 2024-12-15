Beypazarı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Kozalan ve Uşakgöl mahallelerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sürücüler, Beypazarı ile Bolu Kıbrısçık kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Başkentin Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
İlçenin özellikle Kozalan ve Uşakgöl mahallerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yiğerler, Karaşar, Karacaören, Karaören, Dibekören mahallelerinin çevreleri beyaz örtü ile kaplandı.
Öte yandan kar nedeniyle Beypazarı ile Bolu Kıbrısçık kara yolunda sürücülerin dikkatli seyretmesi uyarısında bulunuldu.
Nallıkaşı, Ahlatlık, Burgaz ve Kumocağı geçitleri bölgesinde karın etkisini sürdüreceğinden sürücülerin bu güzergah üzerinde oluşabilecek kar yığınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.