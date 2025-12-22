Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü. Mahalle sakinleri güzel manzaraların keyfini çıkarıyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisi, Karagöl mesire alanları, Çukurören ve Eğriova yaylaları sabah başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah saatlerinde başlayan Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kaydedilirken, ger yerin beyazlara büründüğü öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldız, kar yağışının güzel manzarayı da beraberinde getirdiğini söyledi.
Yıldız, "Pencerenin kenarına oturuyor, çayımı yudumlarken kar yağışını izliyorum. Toprağın örtüsü kar, nihayet her yeri beyaza bürüdü." dedi.