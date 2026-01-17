Haberler

Beypazarı'nda jandarmadan asayiş ve trafik denetimi

Beypazarı'nda jandarmadan asayiş ve trafik denetimi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi yaparak sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ayrıca çeşitli güzergahlarda asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde trafik denetimi yaptı.

Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler, bazı güzergahlarda da asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
