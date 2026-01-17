Beypazarı'nda jandarmadan asayiş ve trafik denetimi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi yaparak sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ayrıca çeşitli güzergahlarda asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarmanın asayiş ve trafik denetimi sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde trafik denetimi yaptı.
Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler, bazı güzergahlarda da asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel