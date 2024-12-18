Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Beypazarı'nı Ankara'da düzenlenecek İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında temsil edecek öğrencinin belirlenmesi amacıyla Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yarışma yapıldı.

Yarışmada jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Kemal Milaslı İlkokulu öğrencisi Metehan Altındağ ile Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencisi Ahmet Özdemir birinci oldu.

Öğrenciler ilçeyi Ankara genelindeki yarışmada temsil etme hakkı kazandı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da katıldı.