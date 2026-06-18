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Beypazarı'nda Türkiye Yüzyılı İHA Festivali düzenlendi

Beypazarı'nda Türkiye Yüzyılı İHA Festivali düzenlendi
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Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali'nde öğrencilerin tasarladığı insansız hava araçları gösteri uçuşları yaptı. Festivale kaymakam, belediye başkanı ve veliler katıldı.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali" gerçekleştirildi.

Okulun arka bahçesinde düzenlenen festivale Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Okul Müdürü Hakan Uysal, gençlerin teknoloji üretimine katkı sunmasının önemine değinerek, öğrencilerin tasarladığı insansız hava araçlarının gösterilerinin yapılacağını söyledi.

Burak Öztürk ise İHA teknolojileri ve üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ünal Coşkun da gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencileri tebrik etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen İHA gösteri uçuşları ve akrobasi gösterileri ilgiyle izlenirken, etkinlik sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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