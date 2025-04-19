Beypazarı'nda geyik sürüsü görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesi ormanlık alanda yiyecek arayan geyik sürüsü görüntüledi.

Beypazarı'nda bir vatandaş evine giderken, gezen geyik sürüsü ile karşılaştı. Geyiklerin yol kenarındaki ormanlık alanda yiyecek aradıklarını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.