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Beypazarı'nda Geyik Sürüsü Görüntülendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir vatandaş, ormanlık alanda yiyecek arayan geyik sürüsü ile karşılaşarak o anları cep telefonuyla kaydetti.

Beypazarı'nda geyik sürüsü görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesi ormanlık alanda yiyecek arayan geyik sürüsü görüntüledi.

Beypazarı'nda bir vatandaş evine giderken, gezen geyik sürüsü ile karşılaştı. Geyiklerin yol kenarındaki ormanlık alanda yiyecek aradıklarını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - Güncel
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