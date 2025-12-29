Beypazarı'nda "Eğitimde Yapay Zeka Modeli" semineri düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, öğretmenlere yönelik 'Eğitimde Yapay Zeka Modeli' konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere, Kırıkkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serkan Savaş katılarak yapay zeka hakkında bilgiler verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kaymakamlık binasında düzenlenen seminere, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Savaş, yapay zekaya ilişkin bilgiler sundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ise yapay zekanın dijital dünyanın yükselen değeri olduğunu belirtti.
Seminere, okul yöneticileri, şube müdürleri ile öğretmenler katıldı.
