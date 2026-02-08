Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, çocuklara ve ailelerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kukla sanatçısı Ali Cengiz, çocuklara eğlenceli bir kukla gösterisi sundu. Ayrıca, anne ve babalara çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması üzerine bir seminer verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünce çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik yapıldı.
Merkez düzenlenen etkinlikte kukla sanatçısı Ali Cengiz çocuklarla bir araya geldi.
Cengiz, yaptığı kukla gösterisi ile çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Etkinlikte ayrıca anne ve babalara yönelik çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasına ilişkin seminer verildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel