Haberler

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, çocuklara ve ailelerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kukla sanatçısı Ali Cengiz, çocuklara eğlenceli bir kukla gösterisi sundu. Ayrıca, anne ve babalara çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması üzerine bir seminer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünce çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik yapıldı.

Merkez düzenlenen etkinlikte kukla sanatçısı Ali Cengiz çocuklarla bir araya geldi.

Cengiz, yaptığı kukla gösterisi ile çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikte ayrıca anne ve babalara yönelik çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasına ilişkin seminer verildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız

İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse...