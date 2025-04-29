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Beypazarı'nda Caddeler Çiçeklerle Renkleniyor

Beypazarı'nda Caddeler Çiçeklerle Renkleniyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri, renkli çiçekler ekerek caddeleri süslüyor. Bankalar Caddesi'nde ve Sarıağıl Mahallesi'ndeki kavşaklarda yapılan bu çalışmalar, bölgenin estetik görünümüne katkı sağlıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde caddelerdeki saksılar, belediye ekiplerince ekilen çiçeklerle renklendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bankalar Caddesi'ndeki sokaklarda bulunan saksılara renkli çiçekler ekti.

Ekipler, Sarıağıl Mahallesi'ndeki serada yetiştirilen çiçeklerle bazı kavşakları da süsledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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