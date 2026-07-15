Beypazarı’nda 15 Temmuz anma programı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında programlar gerçekleştirildi.

Beypazarı Şehitliği'nde İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün ettiği duanın ardından Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ve katılımcılar tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Öğle namazı öncesi şehitler için Fatih Camii'nde mevlit okutulması ve katılımcılara lokma ikram edilmesinin ardından 15 Temmuz gazilerinin evlerine yapılan ziyarete, Coşkun, Kasap, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nesrin Demir, İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili katıldı.