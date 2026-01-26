Beypazarı'nda sürücülere sis uyarısı
Karayolları 43. Şube Şefliği, sis nedeniyle Beypazarı-Nallıhan arasında sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Görüş mesafesinin azaldığı belirtiliyor.
Karayolları 43. Şube Şefliği, sisin etkili olduğu Beypazarı-Nallıhan arasında sürücülere uyarıda bulundu.
Yetkililer, D-140 kontra kesim nolu karayolunda meydana gelen sis dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığını belirtti.
Beypazarı-Nallıhan karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel