Haberler

Beypazarı'nda sürücülere sis uyarısı

Beypazarı'nda sürücülere sis uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları 43. Şube Şefliği, sis nedeniyle Beypazarı-Nallıhan arasında sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Görüş mesafesinin azaldığı belirtiliyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği, sisin etkili olduğu Beypazarı-Nallıhan arasında sürücülere uyarıda bulundu.

Yetkililer, D-140 kontra kesim nolu karayolunda meydana gelen sis dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığını belirtti.

Beypazarı-Nallıhan karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Piyasan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek

Piyasan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek
Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma