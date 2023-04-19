'Beypazarı kurusu'na bayram öncesi talep arttı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine özgü olan, kokusu ve lezzetiyle öne çıkan Beypazarı kurusuna, Ramazan Bayramı öncesi talep arttı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine özgü olan, kokusu ve lezzetiyle öne çıkan Beypazarı kurusuna, Ramazan Bayramı öncesi talep arttı.

İlçenin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden Beypazarı kurusu, un, tereyağ veya margarin, süt ve baharatla üretiliyor.

Malzemelerin yoğrulmasıyla elde edilen hamur, kesilip tepsilere dizildikten sonra fırında yüksek ateşte pişiriliyor.

Dışarı alınıp soğutulduktan sonra tekrar 3-4 saat fırınlanan Beypazarı kurusu, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Beypazarı kurusu imalatçısı Altan Değirmencioğlu, AA muhabirine, ürünün her kesim tarafından bilindiğini ve oldukça lezzetli olduğunu söyledi.

Kurunun üretiminde su kullanılmadığını, tamamen sütle yoğrulduğunu anlatan Değirmencioğlu, ürüne lezzeti içine katılan baharatların verdiğini belirtti.

Değirmencioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kuruya ilginin arttığını ifade ederek, "Bu nedenle imalatımız sürüyor." dedi.

Beypazarı kurusunun uygun koşullarda saklanması halinde uzun süre tazeliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.

Tereyağlı Beypazarı kurusunun kilogramının 80 lira, margarinlisinin ise 60 liradan satıldığı bildirildi.