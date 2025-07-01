Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ve muhtarlar, yeni atanan Kaymakam Ünal Coşkun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Coşkun, mahalle ve köylere ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Beypazarı Kaymakamlığına atanan Ünal Coşkun'a ziyaretler sürüyor.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda muhtar Kaymakam Coşkun'a, hayırlı osun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Ünal Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm mahalle ve köylere ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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