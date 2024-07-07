Beypazarı ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Ankara-Beypazarı D410 kara yolu bağlantısında sıcak asfalt döküldü, trafik çizgileri çekildi.

Bağözü Mahallesi'ndeki yolun da tamamlandığı çalışmalarda, bazı mahalleri birbirine bağlayan bölgede yürütülecek iyileştirme ve sıcak asfalt atımı öncesi hazırlıkların sürdüğü bildirildi.