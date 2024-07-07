Beypazarı ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sıcak asfalt dökümü ve trafik çizgileri çekilerek yolun tamamlanması sağlanmıştır. Ayrıca, diğer mahalleler arasında bağlantı sağlayan bölgelerde iyileştirme ve sıcak asfalt atımı için hazırlıklar devam etmektedir.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Ankara-Beypazarı D410 kara yolu bağlantısında sıcak asfalt döküldü, trafik çizgileri çekildi.
Bağözü Mahallesi'ndeki yolun da tamamlandığı çalışmalarda, bazı mahalleri birbirine bağlayan bölgede yürütülecek iyileştirme ve sıcak asfalt atımı öncesi hazırlıkların sürdüğü bildirildi.