Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yusuf Aydın ile Müdür Yardımcısı Muhammet Mustafa Yüzbaşıoğlu görevlerine başladı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yusuf Aydın ile Müdür Yardımcısı Muhammet Mustafa Yüzbaşıoğlu görevlerine başladı.

Daha önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Aydın, Beypazarı'nda da ilçe halkının güvenliği ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.