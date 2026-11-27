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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik farklı alanlarda kurslar açmayı sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, merkez binada hazır gereçlerle nakış ve özel günlere yönelik çiçek yapımı kurslarının dün ve bugün başladığını, bilgisayar işletmenliği kursunun ise 2 Aralık'ta açılacağını belirtti.

Merkezin vatandaş odaklı çalıştığını ifade eden Sevimli, el işi, makrome, biçki dikiş, kuaförlük, kilim dokuma ve okuma yazma kurslarının da devam ettiğini kaydetti.

Sevimli, hazır gereçlerle nakış kursunun iki gün önce Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesindeki Faruk Kefelioğlu İlkokulunda başlatıldığını bildirdi.

Not: Nakış kursunun merkez binada mı yoksa Faruk Kefelioğlu İlkokulunda mı başladığı metinde çelişkili aktarılmış. Yayımdan önce kursun yeri teyit edilmeli.

Kaynak: AA