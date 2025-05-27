Beypazarı Halk Eğitim Merkezi 2024-2025 Yılı Sergisi Açıldı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yıl sonu sergisi açıldı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, sergiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında HEM Müdürü Atilla Sevimli'den bilgi aldı.

Sergiyi çok beğendiğini belirten Erdoğan, "Hakikaten Beypazarı'nın geçmişte kullanılan sanat eserleri, yapılan ürünlerden çok bilinen ürünler var. Başta bürgülerimiz, dokumalarımız, hepsi birbirinden güzel ürünler. Gümüş işleri, hangi birini anlatayım. Özellikle kursiyerlerimizin, öğrencilerimizin ellerine sağlık. Öğretmenlerimize, eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Güzel ürünler sergileniyor. Hepsi muhteşem. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan'a, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Kadın Kolları Başkanı Fatma Hancızadeoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.