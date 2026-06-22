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Beypazarı Emniyet Müdürlüğünden ilçe tanıtımına destek

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünden ilçe tanıtımına destek
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Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tanıtımına destek oluyor. Emniyet Müdürü Umut Aytekin, ilçenin güvenli ve rahat gezilebilir olmasına özen gösterdiklerini, yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti sunduklarını açıkladı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe tanıtımına da destekte bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin, yaptığı açıklamada, ilçenin Ankara'nın gözde turizm merkezlerinin biri olduğunu ifade etti.

Beypazarı'nın güvenli, rahat gezilebilir konumunda olmasına özen gösterdiklerini anlatan Aytekin, ilçenin tanıtımına da önem verdiklerini belirtti.

Aytekin, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti de verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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