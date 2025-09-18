Beypazarı Belediyesi'nden Festival Öncesi Denetim

Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşan 28. Uluslararası Beypazarı Festivali öncesinde ilçe genelinde denetimlerini artırdıkları bildirildi.

Denetimlerde iş yerlerinde ruhsat, hijyen, fiyat etiketi, ve gıda güvenliği kontrolleri yapıldı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ilçe genelinde denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceğini ve vatandaşın temiz ve hijyenik ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.