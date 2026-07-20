Ankara'da orman yangınlarına karşı 9 mahalleye su tankeri dağıtıldı
Ankara'nın Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde orman yangınlarına karşı 9 mahalleye 3 tonluk su tankerleri dağıtıldı.
Ankara'nın Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde, Orman İşletme Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 9 mahalleye su tankeri dağıtıldı.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 ilçedeki 9 mahalle muhtarlığına teslim edilen 3 tonluk su tankerleri, traktör yardımıyla kullanılıyor.
Mahalle muhtarları, destekleri için Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak