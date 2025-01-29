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Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Öğrencilere Etkinlikler Sunmaya Devam Ediyor

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Öğrencilere Etkinlikler Sunmaya Devam Ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenliyor. Öğrenciler, Ankara'nın tarihi mekanlarını geziyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde öğrencilere çeşitli etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, okulların ara tatile girmesinin ardından öğrencilere yönelik etkinlik ve gösterilerin sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda 50 civarında öğrenciyi Ankara merkeze götüreceklerini anlatan Uzunoğlu, "Öğrencilerimiz eski TBMM binaları ve Ankara Kalesi'ni gezecek. Olabildiğince başkent Ankara'mızı öğrencilere tanıtmaya çalışıyoruz. Böylece öğrenciler önemli mekanları görme fırsatı buluyor." ifadesini kullandı.

Karayollarında belirli bölgelerde sis etkili oluyor

Beypazarı Karayolları 43. Şube Şefliği, belirli bölgelerde s isin etkili olduğunu bildirdi.

Şeflikten yapılan açıklamada, kara yollarında sürücülerin dikkatli seyretmeleri gerektiğini belirtilerek, sis lambalarını yakmaları tavsiye edildi.

Sisin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin aniden sise girilebileceği vurgulayanan açıklamada, sürücülerin hızlarını düşürmelerini ve dikkatli araç kullanmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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