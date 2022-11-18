Taksim bombacısı Albashır'a yardım ve yataklık eden 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu'ndan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'a yardım ve yataklık eden firari şüpheli Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bilal Hassan, Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket etti. "Hüsam" kod adlı şüpheli ise patlamadan 1 yıl önce İstanbul'a gelerek saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

'KOCA' KILIĞINDAKİ ŞÜPHELİ İLE "HÜSAM" KOD ADLI TERÖRİST BİR ARADA

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan firari Bilal Hassan ile terör örgütü PKK/YPG mensubu "Hüsam" kod adlı şüphelinin saldırının ardından bir iş yerinde buluştukları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TERÖRİST BİLAL HASSAN'I DIŞARI ÇAĞIRIYOR

Görüntülerde iş yerinin kasa kısmında duran "Hüsam" kod adlı şüphelinin, firari Hassan'ı dışarı çağırdığı anlar yer alıyor.Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alınan "Hüsam" kod adlı terörist İstanbul'a getirilmişti.

FİRARİ ŞÜPHELİ BİLAL HASSAN KİMDİR?

Terör saldırısını gerçekleştiren Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket etti. Albashır'ı saldırı günü şüpheli Yasir K. ile Taksim'e bıraktıktan sonra geri döndü. Olayın ardından Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldı. Edirne'den sonra izini kaybettiren Bilal Hassan'ın arama çalışması sürüyor.

"HÜSAM" KOD ALI TERÖRİST KİMDİR?

Terör örgütü PKK/YPG'ye mensup olan "Hüsam" kod adlı şüpheli, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldi. Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti. Patlamanın ardından başlatılan operasyonlar sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi. Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına aldı.