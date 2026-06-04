Haberler

Beyoğlu'nda arkasından yaklaşan zanlının silahla vurduğu kişi yaralandı

Beyoğlu'nda arkasından yaklaşan zanlının silahla vurduğu kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vuruldu. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Beyoğlu'nda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vurulup yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vuruldu.

Şüpheli, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Polat Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin şeritle kapattığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali dikkat çekti
Tunceli'de üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine beton blok düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı