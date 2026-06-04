Beyoğlu'nda arkasından yaklaşan zanlının silahla vurduğu kişi yaralandı
Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vuruldu. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Beyoğlu'nda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vurulup yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vuruldu.
Şüpheli, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Polat Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisin şeritle kapattığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.