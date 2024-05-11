Beyoğlu'nda Yolu Kapatan Gruba 15 Bin 432 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Beyoğlu'nda yolu kapatarak müzik eşliğinde eğlenen gruptaki 5 sürücü ile 2 yolcuya, toplam 15 bin 432 lira ceza kesildi.

Beyoğlu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Galata Kulesi'nin önünde bir grubun trafiği kapatarak eğlence düzenlediği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma yaptı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, sürücülerin S.E, Ş.G, İ.Y, Ö.F.A. ve Ö.F.B, araçların camlarından sarkan kişilerin ise Ö.E ve M.A.B. olduğunu belirledi.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "cam filmi takmak", "duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamak", "yüksek sesle müzik dinlemek", "saygısızca araç kullanmak" ve "ışık donanımından teknik şartlara uymayan araçları kullanmak" maddelerinden toplam 14 bin 52 lira, araçlarda yolcu olarak bulunan M.A.B ve Ö.E'ye de "emniyet kemeri kullanmamak"tan toplam 1380 lira para cezası kesildi.

Ayrıca 5 sürücü, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.