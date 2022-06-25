Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sıra Selvı·ler Caddesi (Meşelı·k Sokak'tan Taksı·m Meydanı istı·kameti), Taksı·m Meydanı (büfeler önü - İstı·klal Caddesı·'ne bağlanan yol), Refı·k Saydam Caddesı·'nden Asmalı Mescı·t Caddesı·'ne gı·rı·ş-çıkış, Ensı·z Sokak (ilk Beledı·ye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi), Sadrı· Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi), Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelı·k Sokak, Sadrı· Alışık Sokak'tan İstı·klal Caddesı·'ne gı·dı·ş istı·kameti, Yeni Çarşı Caddesi (İstı·klal Caddesi keşı·sı·mi), Taksı·m Tünel gı·rı·şi, İstı·klal gı·rı·şi, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Bı·llurcu Sokak, Dı·van Kavşağı, Kazancı Yokuşu. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar."

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Kazancı Yokuşu Gümüşsuyu İstanbul Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title