Beyoğlu'nda yankesicilikle cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, 5 Ocak'ta Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleşti.
Beyoğlu'nda, yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde, 5 Ocak'ta, S.D. isimli kişinin, cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, S.D'nin yanına gelen, S.G. (46) isimli zanlının yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi.
Aynı gün yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.