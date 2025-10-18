Haberler

Beyoğlu'nda Tekstil Atölyesinde Yangın

Beyoğlu'nda Tekstil Atölyesinde Yangın
Beyoğlu'nda tekstil atölyesi olarak kullanılan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

BEYOĞLU'nda tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum üzeri 4 katlı binanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği binanın bitişiğindeki apartmanlarda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 2 saatte söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
