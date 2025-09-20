Haberler

Beyoğlu'nda Taksici Gasp Edilip Vuruldu

Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar, aracında aldığı müşteri tarafından gasp edildikten sonra başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sancar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEYOĞLU'nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasp edildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
