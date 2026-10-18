Beyoğlu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hastaneye götürüldü

Beyoğlu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hastaneye götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Halıcıoğlu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken polis yolda önlem aldı, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Beyoğlu'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Halıcıoğlu Mahallesi Kumbarahane Caddesi'nden Halıcıoğlu Kavşağı yoluna bağlanan 25 HD 616 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 34 NLK 679 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis yolda önlem alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA