Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Beyoğlu'nda evsizlerin ısınmak için ateş yakması sonucu metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

BEYOĞLU'nda evsiz kişilerin ısınmak için ateş yakması sonucu çıktığı öne sürülen metruk binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan Bloklar Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre, binada kalan evsizlerin ısınmak amacıyla yaktıkları ateş nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Ekipler ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

