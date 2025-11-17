Haberler

Beyoğlu'nda Metro İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda Metro İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda metro inşaatında iskelenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Selahattin Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Olayda 2 işçi yaralandı.

İSTANBUL Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskelenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Selahattin Erdoğan'ın (44) cenazesi, memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Olay, cumartesi akşamı Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskele devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelenin devrildiği sırada çalışma yapan 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. 2 işçi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçilerden Selahattin Erdoğan kurtarılamadı. Erdoğan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Selahattin Erdoğan için memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çarşıbaşı Kaymakam Vekili Zahid Bahadır Semiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Selahattin Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.