Beyoğlu'nda eski eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

BEYOĞLU'nda Emir T. (32), eski eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sezer H.'ye (32) binanın kapı girişinde silahla ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sezer H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezer H.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Emir T. ise Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, saldırıyı eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğu için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Emir T. tutuklandı.

Olay, 19 Haziran Cuma günü saat 13.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emir T., Sezer H.'nin bulunduğu binanın kapı girişine geldi. Burada Sezer H.'ye silahla ateş eden Emir T., olayın ardından kaçarken, Beyoğlu Asayiş Büro tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Sezer H., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ESKİ EŞİMLE GÖNÜL İLİŞKİSİ VARDI'

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sezer H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Emir T.'nin 4, ağır yaralanan Sezer H.'nin ise poliste daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emir T.'nin polis verdiği ilk ifadede, eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Emir T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı