Beyoğlu'nda Kapkaç Olayı: Belçikalı Turist Telefonunu Kaybetti

Doğan Can CESUR / -BEYOĞLU'nda arkadaşıyla birlikte yürüyen Belçikalı kadın turist, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaça uğradı. Güven Timleri tarafından yakalanan ve aranması olan şüpheli tutuklanırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Belçika uyruklu Jane İrankunda Ruhurane (21), yolun karşısına doğru yöneldi. O sırada kadın turistin arkasından yaklaşan bir kişi, kadının elindeki cep telefonunu çaldı. Kapkaça uğrayan kadın şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Kadının çığlığını duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şüphelinin kendilerine doğru koşarak geldiğini gördü. Kaçan şüpheli ara sokakta çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Belçikalı Turistin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Fırat E.'nin (24) 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan da arandığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan Fırat E., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen cep telefonla ise kadın turiste teslim edildi.