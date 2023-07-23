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Beyoğlu'nda Kadın Müşterisini Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Taksici Adliyeye Sevk Edildi

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu kadın müşterisini darbettiği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan taksi sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. adliyeye çıkarıldı. Olayın ardından A.K. ve taksinin çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.

Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kadın müşterisini darbettiği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan taksi sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. adliyeye çıkarıldı.

Olayın ardından A.K. ve taksinin çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Kasımpaşa Beyoğlu Güncel Haberler

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