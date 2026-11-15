Beyoğlu'nda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen motosiklet kadına çarptı, 3 kişi yaralandı

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BEYOĞLU'nda sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet, yaya geçidindeki kadına çarptı. Kazada yaya ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet U.'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek yaya geçidindeki İlknur Ş.'ye (56) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Cevdet U., arkasındaki yolcu Yusuf Talha Y. (19) ve yaya İlknur Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan Cevdet U. ile Yusuf Talha Y., ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından hafif yaralanan İlknur Ş. ise tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı