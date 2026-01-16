Beyoğlu'nda polisi görünce kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
Yunus polislerinin dikkati sayesinde Beyoğlu'nda yakalanan firari hükümlü N.Ç., 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan üst aramada ruhsatsız tabanca ve suç gelirleri ele geçirildi.
Beyoğlu'nda yunus polislerini görünce kaçan ve hakkında 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ocak'ta Beyoğlu'nda suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetimler sırasında bir kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.
Şüpheliyi takip eden motosikletli yunus polisleri, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan kişinin, "silahlı gasp" suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç. olduğu belirlendi.
Hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.