Haberler

Beyoğlu'nda polisi görünce kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus polislerinin dikkati sayesinde Beyoğlu'nda yakalanan firari hükümlü N.Ç., 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan üst aramada ruhsatsız tabanca ve suç gelirleri ele geçirildi.

Beyoğlu'nda yunus polislerini görünce kaçan ve hakkında 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ocak'ta Beyoğlu'nda suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetimler sırasında bir kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

Şüpheliyi takip eden motosikletli yunus polisleri, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan kişinin, "silahlı gasp" suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç. olduğu belirlendi.

Hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı