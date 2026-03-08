Beyoğlu'nda çocuklara özel tekne orucu iftarı düzenlendi

Beyoğlu Müftülüğü tarafından çocuklara ramazanın manevi değerini yaşatmak amacıyla "tekne orucu iftarı" programı gerçekleştirildi.

Arap Camisi'nde "orucu ve ibadeti sevdirmek" amacıyla düzenlenen "tekne orucu" etkinliğine yaşları 5 ila 9 arasındaki 30 çocuk katıldı.

Beyoğlu İlçe Müftüsü Tahir Erçin'in de katıldığı etkinlikte, çocuklar için yarışmalar düzenlendi, oyunlar oynandı ve çocuklara hediyeler verildi. Çocuklar öğle namazında okunan ezanla birlikte tekne oruçlarını açtı.

Yemeğin yanı sıra patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramı da yapılan çocuklara, ramazan günlüğü ve ev süslemeleri hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Arap Camisi imamı Resul Turan, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı olduğunu belirterek, bu ayın manevi atmosferini çocuklara da yaşatmak istediklerini söyledi.

Turan, Arap Camisi'nin İstanbul'un en kadim camilerinden biri olduğunu ifade ederek, ramazan boyunca camide teravih namazı ve çeşitli programlar düzenlendiğini, namaz sonrasında da ailelere ve çocuklara ikramlarda bulunulduğunu anlattı.

Programa çocuğuyla katılan Tuğba Aydın Erbaş, etkinlikle çocukların ramazan ayının anlamını daha iyi kavradığını ifade etti.

Velilerden İbrahim Tüzün ise programın çocukların manevi değerleri öğrenmesi, orucun maneviyatını hissetmesi açısından çok faydalı olduğunu belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.